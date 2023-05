Nieuwe start voor de retroraad: “Meebouwen aan een leeftijdsvriendelijke stad”

Chaos bij online inschrij­ving Aalsters secundair onderwijs blijft uit: “Merendeel naar voorkeur­school, zonder kamperen”

3% van de leerlingen die zich hebben aangemeld voor een plaats in het Aalsterse secundaire onderwijs, kreeg nog geen school toegewezen. Aalsterse secundaire scholen organiseren in 2023 inschrijvingen online. “De kans bestaat dat ze toch nog in een van de scholen die ze opgegeven hebben terechtkunnen, want ze staan op de wachtlijst van hun voorkeurscholen”, zegt Johan De Wilde, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform in Aalst.