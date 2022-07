Nieuwe start voor café Drievelden: “In deze buurt zeggen de mensen nog goeiedag tegen mekaar”

De kleine volkscafés verdwijnen de laatste jaren aan sneltempo uit het straatbeeld, maar in de Drie Veldenweg kan je nog iets gaan drinken in café Drievelden. Skura Agron staat er sinds kort achter de toog. “Mijn grootste probleem is dat ik nog niet zo goed Nederlands praat, omdat ik uit Wemmel kom. Ik werk eraan, vanaf september volg ik een cursus”, zegt de uitbater. “De buurtbewoners zijn hier enorm vriendelijk, mensen zeggen hier nog dag tegen mekaar. Ik kan er alleen maar positieve dingen over zeggen. We hebben dit pand gekocht en de verkoper zei dat het hier altijd een goed café is geweest. Herstel het en verhuur het, zei die. Uiteindelijk hebben we beslist om zelf iets te beginnen.”