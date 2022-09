Nieuwe reeks Oilsjterse Kortjes:“’Zoi gelikkig, oi getraad’ en ‘Nondedroi, een boeleken der boi’”

Aalst Vaccinatie­cen­trum Denderdal klaar voor de herfstboos­ter: “Elke inwoner, 18 jaar of ouder, zal uitnodi­ging krijgen”

Op woensdag 14 september is het zover, dan krijgen in vaccinatiecentrum Denderdal in Erembodegem de eerste mensen hun boosterprik. Het is de start van een nieuwe vaccinatiecampagne voor de inwoners van Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede. De vaccinaties zullen pas starten na het begin van de schooldagen, om de verkeershinder in Erembodegem te spreiden.

12 september