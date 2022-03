Nieuwe Proxy Delhaize opent dit jaar aan Grote Markt van Aalst: “We zoeken nog een uitbater”

Aalst Hogere tempera­tuur van zwembaden, nieuwe signalisa­tie en trap voor minder mobiele mensen: Aquatopia voert aanpassin­gen door op basis van tevreden­heid­s­en­quê­te

Uit een tevredenheidsenquête over het nieuwe zwembad Aquatopia kwamen enkele verbeterpunten naar voren, waarmee Aalst Sport aan de slag ging. “Dankzij deze enquête hebben we inzicht gekregen in de verwachtingen van de bezoekers van Aquatopia. Deze waardevolle inbreng nemen we ook mee naar fase 2,” aldus schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA).

