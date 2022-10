Nieuwe kleuterzoektocht in Aalst: “Rik de spotvogel neemt de allerkleinsten mee op sleeptouw”

Aalst In Aalst geen verbod op Zwarte Piet: “We gaan ook niet controle­ren of ze wel zwart genoeg zijn”

Antwerpen mag dan wel radicaal voor Roetpieten kiezen, in Aalst zweren ze bij de ‘klassieke’ Zwarte Piet. Als de boot van Sint-Maarten op 6 november aanmeert aan het Werfplein, zullen het zwartgeschminkte Pieten zijn die snoepjes in het publiek gooien. Geen politieke keuze, claimt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). “Als stadsbestuur hebben we daar nog nooit over gesproken, maar ik zou me wel verzetten tegen een verbod op Zwarte Pieten”, zegt hij.

12:29