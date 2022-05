Nieuwe geurbron gedetecteerd bij Tereos Aalst: “Omgevingsinspectie vraag sanering van de geuremissies van de koeltorens”

Affligem Overweegt Walter De Donder opnieuw een gooi naar CD&V-voorzitter­schap?

Walter De Donder stelt zich mogelijk opnieuw kandidaat voor het voorzitterschap van CD&V. Huidig voorzitter Joachim Coens vroeg eind vorige week zelf om vervroegde verkiezingen. De Donder was bij de vorige verkiezingen ook kandidaat, maar moest de duimen leggen voor Sammy Mahdi en dus ook voor Coens. “Ik luister in mijn omgeving naar zij die mij aanporren om het te doen, maar ook naar zij die het mij afraden”, zegt hij. “In ieder geval: als ik in Affligem het verschil kan maken, dan kan ik dat elders ook”.

9 mei