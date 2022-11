Nieuwe eindejaarskaartjes in het ‘Oilsjters’: “Ne gelikkigen nievejoor, en vandejoor getraad”

De ‘Oilsjterse kortjes’ vallen bij veel Aalstenaars enorm in de smaak. Je hebt ze voor alle gelegenheden en voor eindejaar dus ook. Er is nu een nieuwe reeks verkrijgbaar bij Huis19 in de Nieuwstraat. “Er zitten er tussen die een remake hebben gekregen, maar ook nieuwe. We hadden al ‘Ne gelikkigen nievejoor en vandejoor e lief’ en dat is nu ‘Ne gelikkigen nievejoor en vandejoor getraad’. Nu we weer samen mogen vieren is ‘In 2023 meigen men weir saumen klinken en ienen drinken’ ook wel een mooie”, zegt Gerlinde. Er is ook een knipoog naar de energiecrisisi: ‘A reikenink goje verwensjen, dus vandejoor kroigde veil weirme wensjen.’