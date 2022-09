Nieuwe campus Lyceum opent in de Zonnestraat: “Hier krijgen onze vijfde- en zesdejaars voortaan les”

Aalst200 leerlingen van het Lyceum in Aalst werden op de eerste schooldag niet op de vertrouwde schoolcampus in de Pontstraat verwacht, maar in de nieuwe schoolgebouwen in de Zonnestraat. In het hedendaags ingerichte gebouw zullen de vijfde- en zesdejaars de komende jaren les krijgen.

De nieuwe campus van het Lyceum was tot voor kort een medisch labo. “Het stond leeg en we zagen het potentieel van het gebouw. De glazen wanden, de gescheiden ruimtes, akoestisch viel het ook mee. Het Lyceum is enorm aan het groeien en we zochten een plek voor 200 leerlingen. Op de campus in de Pontstraat zijn heel wat gebouwen geklasseerd, waardoor je niet zoveel kan bouwen of verbouwen. We zijn nu in overleg met de stad wat er eventueel kan vernieuwd worden, alleen zal dat niet op korte termijn lukken.”

9 jaar

De school huurt het gebouw in de Zonnestraat voor 9 jaar en daarna is er de optie om het aan te kopen. “Ondertussen kunnen we een duurzame oplossing vinden voor de capaciteitsproblemen”, zegt de algemeen directeur Els Schockaert. “De volledige derde graad verhuist naar de campus in de Zonnestraat. Het gaat om de taalvakken, Latijn, geschiedenis, economie, wiskunde en humane wetenschappen. Alleen de wetenschapsvakken worden nog in de Pontstraat gegeven omdat dat echt vaklokalen zijn. Ook het vak levensbeschouwing krijgen ze nog op de oude campus.”

De campus Zonnestraat is wellicht het modernste schoolgebouw van heel Aalst, met veel lichtinval, architectuur, een lift en niet echt de opdeling in klassen die de leerlingen gewend zijn. Er is ook een leuke ontspanningsruimte mét pingpongtafel en enkele hometrainers. “Dit is de moderne manier van onderwijs. De ruimtes worden flexibel ingezet”, zegt de directie.

Volledig scherm Lyceum Aalst opent nieuwe schoolcampus in de Zonnestraat. © Swirko

