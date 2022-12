Nieuwe Aalsterse inclusiepremie goed nieuws voor Pascal (52): “Wat ik met dat geld ga doen? Een carnavalskostuum kopen”

AalstAls eerste stad in België voert Aalst een premie in voor personen met een beperking, tewerkgesteld onder begeleid werken. Op die manier krijgen mensen met een beperking de kans om vergoed (terug) aan de slag te gaan. Goed nieuws voor mensen zoals Pascal Van Royen die aan de slag is bij zuivelhoeve Keymeulen in Hofstade. “Ik weet al wat ik met dat geld zal doen, een carnavalskostuum kopen”, zegt hij enthousiast.

De sector voor personen met een beperking haalde eerder aan dat er een heuse drempel is naar begeleid werken. “Het huidige systeem van uitkeringen en lonen liet namelijk niet toe dat inspanningen onder de vorm van begeleid werken vergoed konden worden binnen het normaal economisch circuit. De stad Aalst werkte daarom een premiereglement uit voor deze specifieke doelgroep. Elke meerderjarige Aalstenaar met een beperking die via het systeem van begeleid werken is tewerkgesteld op de reguliere arbeidsmarkt komt in aanmerking. De stad Aalst schat dat een honderdtal Aalstenaars jaarlijks aanspraak maken op de inclusiepremie van maximaal 600 euro”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA).

Waardering

“De inclusiepremie is een vorm van waardering”, stelt burgemeester Christoph D’Haese. “We hopen mensen met een beperking op deze manier te stimuleren om in te stappen in een activeringstraject, waardoor ze zich op hun eigen tempo verder kunnen ontwikkelen in onze maatschappij.” Via begeleid werk kunnen mensen opnieuw deelnemen en deel zijn van de samenleving. Samen met een jobcoach wordt een job op maat gezocht, aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de begeleid werker. Op die manier is een begeleid werker op een werkvloer uiterst inclusief: gewoon kunnen werken op een gewone werkplek. “De openheid en het sociaal engagement van allerhande werkgevers is zeer belangrijk om deze trajecten te kunnen waarmaken”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA). “Op die manier heeft de begeleid werker de kans om eigen talenten en mogelijkheden te verrijken.”

Carnavalskostuum

Pascal Van Royen (52) is alvast heel blij met die 50 euro per maand die hij nu van de stad Aalst zal krijgen. “Ik werk nu al twee jaar bij Joost op zuivelhoeve Keymeulen en ik doe het supergraag”, zegt Pascal. “Ik help vooral bij het afwerken van de producten. De etiketjes op de potjes tiramisu kleven bijvoorbeeld en alles klaarmaken voor de winkel.” Voor hem was het tot nu toe een fijne tijdbesteding, maar nu gaat hij er ook een centje mee verdienen. Daar is hij heel blij mee. “Natuurlijk weet ik al wat ik ga kopen: een carnavalskostuum”, zegt Pascal, een echte Aalstenaar.

Ook Joost Keymeulen is blij dat de stad start met deze premie. “Het geld gaat rechtstreeks naar mensen zoals Pascal en dat is super goed. Zo krijgen zij toch nog meer waardering voor hun werk. Dat Pascal bij ons meewerkt, is voor ons een kleine aanpassing, maar we zijn blij dat we hierdoor mee het verschil kunnen maken in het leven van Pascal.”

Stad Aalst is pionier met tewerkstellingspremie aan mensen met beperking.

Sarah Smeyers met Pascal Van Royen en Joost Keymeulen van zuivelhoeve Keymeulen.

