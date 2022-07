Nieuwe A.S.Z.-geriatrie in Aalst is klaar: “Met veel aandacht voor een gezelligheid en huiselijkheid”

Aalst Al vier jaar maakt Shelter in Aalst het verschil voor thuisloze jongeren: “We dromen van een tweede huis, een Shelter 2.0"

Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar oud zonder dak boven het hoofd is Shelter vzw uit Aalst al vier jaar zowat de laatste reddingsboei. Wie in het Shelter-huis terecht komt, zit aan de grond, maar wordt geholpen. De nood is groot en daarom zijn er meer ‘shelters’ nodig. “We dromen van Shelter 2.0, een tweede gemeenschapshuis in Aalst”, zegt Lieve Van Den Eeckhout.

11 juli