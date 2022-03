Nieuw MUG-voertuig voor ASZ Geraardsbergen: “Uitgerust met de laatste technologische snufjes”

Aalst/GeraardsbergenHet A.S.Z. Geraardsbergen heeft een gloednieuw MUG-voertuig in gebruik genomen. Het gaat om een Volvo XC90, uitgerust met de laatste technologische snufjes, die aangepast werd aan de noden van een MUG-interventieteam. De nieuwe wagen is broodnodig: vorig jaar reed de MUG meer dan duizend keer uit. Het state-of-the-art interventievoertuig wordt al vanaf volgende week ingezet om interventies te doen.

MUG staat voor ‘mobiele urgentiegroep’. Het MUG-team – dat bestaat uit een arts en een verpleegkundige – rukt vooral uit bij levensbedreigende noodsituaties, waarbij elke minuut van tel is. Er werd voor een Volvo gekozen, een XC90, een grote 4x4-terreinwagen. “Bij het kiezen van een MUG-voertuig houd je rekening met verschillende elementen”, vertelt dr. Nico Rooselaer, spoedarts A.S.Z. Geraardsbergen. “Erg belangrijk is de veiligheid van onze medewerkers. Deze auto heeft bijvoorbeeld een speciaal interventiepack dat zorgt voor slimme remprestaties en een stabiele wegligging. Daarnaast beschikt de wagen over de nodige laadruimte die we zo efficiënt mogelijk kunnen benutten.”

Volledig scherm Voorstelling nieuw MUG-voertuig voor ASZ Aalst/Geraardsbergen. © Swirko

“Wij zijn als Volvo verdeler vereerd deze nieuwe Volvo XC90 MUG aan het A.S.Z. Geraardsbergen te mogen leveren. Het is een hart onder de riem voor ons merk Volvo dat duizenden mensen tewerkstelt in Oost-Vlaanderen en het is een duidelijke keuze voor veiligheid, de kernwaarde van Volvo. Ons merk is al decennialang gespecialiseerd in interventievoertuigen voor politie, brandweer en ziekenhuizen en het doet ons plezier dat men ook in Geraardsbergen op onze expertise beroep doet. Wij zullen er uiteraard voor zorgen dat deze MUG permanent in topconditie blijft, gezien hij gemiddeld 3 keer per dag moet uitrukken. Wij wensen het A.S.Z. een veilige reis met deze nieuwe Volvo XC90 MUG!”, zegt Liesbet De Cooman, marketing verantwoordelijke Volvo D’Hondt (Aalst – Zottegem – Oudenaarde).

Elke minuut telt

Het nieuwe MUG-voertuig is uitgerust met een GID-module. De GiD (GPS interface Device) is een toestel dat de communicatie verzorgt tussen een dispatchingsysteem en GPS. De GiD ontvangt via een SDS bericht van een aangesloten radio de GPS-coördinaten met bijhorende tekst (bijvoorbeeld adresinformatie en/of incident informatie) van een dispatching systeem en zorgt ervoor dat de GPS aangestuurd wordt.

Het MUG-voertuig van A.S.Z. Geraardsbergen maakt jaarlijks veel kilometers. Het MUG-gebied van gaat namelijk tot in Lessen en van Brakel over Geraardsbergen tot Herne en Kester Gooik, een zeer uitgebreide regio van +/- 60 000 inwoners. In 2021 moest de MUG 1052 keer uitrukken, gemiddeld een drietal interventies per dag. “De wagen heeft in totaal ongeveer 110.000 euro gekost. Dat is niet min, maar het belang van een snelle, veilige en goed zichtbare MUG-wagen valt niet te onderschatten. Dankzij deze investering kunnen inwoners en instellingen van de regio Geraardsbergen blijven rekenen op een snelle adequate hulpverlening”, vertelt dr. Lieven Vergote, medisch diensthoofd Spoedopname.

Volledig scherm Voorstelling nieuw MUG-voertuig voor ASZ Aalst/Geraardsbergen. © Swirko

Volledig scherm Lieven Vergote van het ASZ Aalst. © Swirko

Volledig scherm Voorstelling nieuw MUG-voertuig voor ASZ Aalst/Geraardsbergen. © Swirko

Volledig scherm Guido De Padt. © Swirko