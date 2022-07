Nieuw in Utopia: prentenboeken in het Nederlands en Oekraïens voor kinderen van vluchtelingen

“Nieuwkomers en anderstaligen die Nederlands willen leren of oefenen kunnen al een tijdje terecht in het Taalpunt in Utopia. Voor de vele Oekraïense vluchtelingen werden er prentenboeken Nederlands-Oekraïens voor kinderen aangekocht, net zoals specifieke taalcursussen Oekraïens/Russisch/Nederlands voor volwassenen. Daarnaast zijn er in het Taalpunt ook nog altijd de taalcursussen ‘Nederlands voor beginners’”, zegt Utopia. “In samenwerking met Naple, een Europese werkgroep rond e-boeken in openbare bibliotheken, werd er ook een hele collectie e-boeken in het Oekraïens en het Russisch samengesteld. Deze collectie bevat nu een 112 romans in het Oekraïens en 57 romans in het Russisch. Ben je op zoek? De lijst met Oekraïense titels vind je hier , de Russische via deze link. Taalcoach Elien maakte een padlet waar alle info staat die kan helpen bij de (taal)ondersteuning van Oekraïnse kinderen.”