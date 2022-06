Nieuw bij The Outsider in Aalst: over de mountainbikepaadjes met de elektrische step

Aalst Sint-Jozefskerk gratis overgedra­gen aan stad, maar in zeer slechte staat: “Herbestem­ming bekijken we pas na de restaura­tie”

De gemeenteraad van Aalst heeft haar fiat gegeven om de Sint-Jozefskerk in Aalst gratis over te dragen aan de stad. De omvang van de restauratiewerken overstijgt de draagkracht van de kerkfabriek, vandaar dat die vragende partij was om de kerk over te dragen. Op de gemeenteraad rees wel de vraag of er nog eucharistievieringen moeten doorgaan, nu het een gebouw van de stad is.

