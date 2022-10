Niet iedereen in stadsbestuur even enthousiast over ‘belforttuin’: “Eerst overleggen met winkels, horeca en foorkramers”

Over de heraanleg van de Grote Markt was er tot voor kort weinig geweten, buiten dan dat de werken uitgesteld zijn tot na de verkiezingen van 2024. Studiebureau Omgeving maakte een ontwerp, maar hoe die plannen eruit zien is een goed bewaard geheim. Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) lichtte nu een tipje van de sluier op door te zeggen dat in het ontwerp een belforttuin tussen de Borse en het belfort is opgenomen.

De heraanleg zelf is dus uitgesteld om de handelaren in het centrum te sparen na de moeilijke coronajaren. Het is ook duidelijk dat over het ontwerp van de Grote Markt het laatste woord nog niet is gezegd, want enkele schepenen hebben er toch een ander idee over.

Overleg

“Er zijn plannen, ideeën, ontwerpen hoe de Grote Markt er na een heraanleg zou kunnen uit zien, maar gezien de beslissing om de heraanleg uit te stellen tot na 2024, werd ook over het ontwerp nog geen beslissing genomen”, verduidelijkt schepen van Toerisme Caroline De Meerleer (N-VA). “Het is geen beslist beleid en dus voorbarig om hierover al concrete uitspraken te doen. Alvorens een beslissing te nemen, die dus nu niet aan de orde is, moet dit met alle betrokkenen ook wel doorgesproken worden. Denk maar aan economie, erfgoed, toerisme.”

Ook schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijk) vindt dat er over het ontwerp nog eens goed moet worden nagedacht. “Onze Grote Markt is een uniek en mooi middelpunt van onze stervormige structuur waar maar liefst vijf winkel-horecastraten op uitkomen. Op de Grote Markt hebben horecazaken, winkels, een wekelijkse zaterdagmarkt en evenementen als carnaval met foor hun waardevolle plek. In elk geval moet dit plan dus goed afgestemd worden met de - economische - doelgroepen vooraleer te beslissen”, zegt ze.

