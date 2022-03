Nichten Bo (31) en Margo (29) openen samen pop-up in Aalst: “Betaalbare stuks voor kleerkast en interieur”

Margo en Bo hadden eerder al een pop-up in Mechelen en willen dat succesverhaal nog eens herhalen in Aalst. “Ondanks het feit dat we een fantastische ervaring hadden in Mechelen, wilden we Oost-Vlaanderen ook ontdekken. Dus kiezen we nu voor Aalst. Onze pop-up is open tot en met juni 2022", zeggen de dames. “Het kan zijn dat we na juni in Aalst blijven. Dat is nog een vraagteken. De kans bestaat dat we opnieuw uitwijken naar een andere stad.”