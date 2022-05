Neutrale bankautomaten openen in Aalst, Erembodegem en Hofstade: “Maar veel deelgemeenten vallen uit de boot”

AalstIn Aalst worden dit jaar de eerste bankneutrale bankautomaten geplaatst. Ook Hofstade en Erembodegem krijgen er eentje. Er zijn steeds minder bankautomaten, zeker in de deelgemeenten van Aalst. De Batopin-bankautomaten maken deel uit van een neutraal netwerk dat openstaat voor alle banken. Toch is er ook kritiek, want in de deelgemeenten waar er helemaal geen bankautomaat meer is, is er geen Batopin gepland.