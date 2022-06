Netwerk gaat verbouwen: “Eerste muur wordt gesloopt op afscheidsfeest”

“Netwerk Aalst gaat verbouwen. Afscheid nemen van het gebouw zoals het nu is, doen we in stijl. Eén muur staat alvast te wachten om neergehaald te worden. ECTV Architecten komt langs om de nieuwe plannen uit de doeken te doen. Bekijk de laatste film in onze filmzaal voor we tijdelijk ons scherm in het VTI opzetten. En zo veel meer”, zegt Netwerk Aalst. “Ondertussen zoeken we ideeën over hoe we samen er een thuis van kunnen maken. Denk, schets of werk mee aan de toekomst van Netwerk Aalst.”