Netwerk Film dit schooljaar in VTI Dé Vakschool: “Cinema met plaats voor 120 toeschouwers”

Cinema Netwerk Aalst in het VTI (ingang: Vakschoolstraat 41) is makkelijk te bereiken. Het ligt op 20 min wandelen of 7 min fietsen van Netwerk Aalst. Bussen 1 en 4 stoppen vlakbij aan bushalte VTI Aalst en het station ligt op 15 min wandelen. Je fiets kan je meenemen door de schoolpoort en stallen op de speelplaats. Je kan je auto kwijt op de parking van het VTI in de Asserendries. De tijdelijke filmzaal in het VTI is rolstoeltoegankelijk. Er zijn 120 plaatsten in de cinema.