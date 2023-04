NET OPEN. Het interieur van koffiehuis Mokka onderging een metamorfose: “Binnenkort kan je weer genieten op ons ruime terras”

Man verschanst zich in woning met kinderen en houdt vrouw onder schot: dader geeft zichzelf over

In een woning in de Dendermondsesteenweg in Aalst heeft een man zich woensdagavond een half uur lang in zijn woning verschanst en zijn vrouw onder schot gehouden. Er waren ook kinderen aanwezig, maar uiteindelijk raakte niemand gewond. De man heeft zich overgegeven en werd opgepakt. Mogelijk speelden de feiten zich af in de relationele sfeer.