NET OPEN. Broers Nezar (20) en Hussein (22) openen ‘kapsalon King’ in de Molenstraat: “Het hele interieur was ons idee”

Belgische FootboxG (24) is nieuwe wereldkam­pi­oen beatboxen: “Wat de toekomst brengt? Misschien Tomorrow­land veroveren”

Een Belgische beatboxer heeft afgelopen weekend geschiedenis geschreven op het wereldkampioenschap beatbox in Berlijn. Tim Van Droogenbroeck (24) - die bekend staat onder zijn artiestennaam ‘FootboxG’ - veroverde goud in de categorie solo mannen. Met deze prestatie mag hij zichzelf niet alleen wereldkampioen noemen, maar is hij ook de eerste Belgische beatboxer ooit geworden die deze eer op zijn naam mag schrijven. “Ik kan het nog steeds niet geloven. Zo gelukkig, zo blij...”