Nero-wafelenbak op openingsdag stripwinkel Hermelijn

Een lange rij aan de kassa, de winkel gevuld met fans van strips en gezelschapsspelletjes. Buiten was er een Nero-wafelenbak en een mega-pickachu zag dat het goed was. “Het is al een hele dag enorm druk. Zot hé”, zei Nelly. Alle klanten kregen een presentje in de vorm van Hermelijn-wijn. “Ik vind dit fantastisch. Ik kan er niet van over dat ik hier rondloop. Foert, ik ga ervoor, heb ik gezegd en ik heb het risico genomen. Er zijn zoveel goeie reacties. Voor mensen in het wereldje is dit het paradijs. Die weten niet wat ze zien”, zegt Nelly.