Neergestoken man (34) overlijdt minuten nadat vriend hem binnenbrengt op spoedafdeling Aalsters ziekenhuis

Aalst/UitbergenIn het ASZ in Aalst is maandagavond een 34-jarige man uit Uitbergen overleden, enkele minuten nadat hij door een vriend in het ziekenhuis binnengebracht werd met een steekwonde in de hartstreek. Over de omstandigheden waarin die verwondingen toegebracht werden, is nog geen duidelijk. Al zou het wel in Uitbergen, deelgemeente van Berlare, gebeurd zijn. Beide personen zouden in dezelfde straat wonen.

De feiten gebeurden maandagavond in de Kerkwegel in Uitbergen. Een 34-jarige man werd er daar vermoedelijk neergestoken in een woning van een vriend. Het is die vriend die het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst bracht. Rond 22.45 uur kwamen ze daar aan op de spoedafdeling van het ASZ in Aalst. De man had een ernstige steekwonde ter hoogte van zijn hart, die hem enkele minuten later fataal werd. Hij overleed nog in de inkomhal van de spoedafdeling.

Het slachtoffer, een 34-jarige man was afkomstig uit Uitbergen en woonde in de Kerkwegel op enkele huizen van waar de feiten zich afspeelden. Hij ging langs bij een vriend waar hij vaak over de vloer kwam. Volgens de verklaringen van de bewoner had hij zij vriend bloedend aangetroffen aan de voordeur, maar dit verhaal lijkt weinig waarschijnlijk. Na het incident plaatste de bewoner zijn vriend in de auto van het slachtoffer en reed er nadien mee naar Aalst. De man reed dus bijna zestien kilometer met zijn zwaargewonde passagier naar het ziekenhuis. Hij werd ter plaatse opgepakt en ook zijn auto werd in beslag genomen voor verder onderzoek. Hij wordt op dit moment beschouwd als verdachte in de zaak en is nog steeds aangehouden.

Wat er precies gebeurde, is voorlopig nog onduidelijk. De buurtbewoners in de Kerkwegel in Uitbergen hebben maandagavond niet meteen iets opgemerkt. Het slachtoffer en de bestuurder kenden elkaar wel goed en woonden dus op enkele huizen van elkaar.

