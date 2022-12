Nauwelijks controles door politie in fietsstraten: “23 vaststellingen sinds de invoering van het circulatieplan. Het mag gerust wat meer zijn”

Basketbal BNXT-league Okapi Aalst voorzitter Kristof De Saedeleer: “Ploeg overstijgt onze verwachtin­gen”

Okapi Aalst strijdt zondag om 15 uur in het Forum tegen Kangoeroes Mechelen in een rechtstreeks duel om de eerste plaats. Niemand had dit scenario vooraf durven voorspellen, ook Okapi-voorzitter Kristof De Saedeleer niet. “Ik ben een gelukkig man. Iedereen in de club verdient een pluim voor deze onverwachte sportieve resultaten”, klinkt het.

