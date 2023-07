NaTourCriterium Aalst: ontknoping nabij, publiek gaat volledig uit de bol op Grote Markt

Bestuurder botst tegen trappen van Heilig Hartkerk, wagen loopt zware schade op

Op de Heilig Hartlaan in Aalst is woensdag rond middernacht een bestuurder met zijn voertuig tegen de trappen van de Heilig Hartkerk aangereden. Hij kwam enkele meters verder tot stilstand met zijn voertuig dat zwaar beschadigd raakte. De straat was een tijdje afgesloten voor het verkeer.