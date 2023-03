Nabestaanden van Kayleigh (14) hopen dat dodelijk ongeval behandeld wordt in rechtbank: “Krijgen we dan eindelijk duidelijkheid?”

Donderdag 2 maart moet verdachte X.M. zich verantwoorden voor zijn rol in een dodelijk ongeval in Nieuwerkerken uit 2019. Kayleigh Leemans (14) liet daarbij het leven. Vier jaar na de feiten is er nog altijd geen gerechtigheid voor haar ouders. “We willen dit kunnen afsluiten", zegt mama Severine Hazaer.

Het ongeval gebeurde op 19 augustus 2019 in de Patrick Lanckmanstraat in Nieuwerkerken bij Aalst. Na een avondje uit botste een personenwagen tegen een geparkeerde oplegger, Kayleigh overleefde de klap niet. Het 14-jarige meisje was op slag dood. Vier jaar na het dodelijke ongeval is er nog steeds geen duidelijkheid over wat zich precies heeft afgespeeld, maar haar ouders hopen die donderdag te krijgen in de rechtbank van Aalst.

Vier jaar lang werden verschillende onderzoeken gevoerd. Op 26 september 2022 kwam de verdachte een eerste keer voor de rechtbank, maar de zaak werd meteen uitgesteld. Advocaat van X.M. verklaarde toen dat niet zijn cliënt achter het stuur zat, maar iemand anders in het voertuig. Ondanks de bewijzen die tegen X.M. waren, blijft de jongeman ontkennen dat hij reed. X.M. was tijdens deze zitting niet zelf aanwezig in de rechtbank.

Intussen is het dossier bijna vier jaar lang lopende. Voor de familie een zeer pijnlijke zaak, en zij hopen dan ook morgen vooruitgang te zien. Ze hopen ook dat X.M. aanwezig zal zijn in de rechtbank. “Het duurt voor ons allemaal veel te lang", zegt mama Severine. “We hopen dat we de zaak nu kunnen afsluiten, en we hopen ook dat morgen alles duidelijk wordt."

