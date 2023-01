Na verpleegkundigen overweegt nu ook patiënt klacht tegen nalatige Aalsterse chirurg: “Het implantaat lag gewoon los in m’n nek”

Affligem/Asse/Dilbeek/Leeuw Word jij nieuwe Tuinranger die buurtbewo­ners gratis tuinadvies geeft?

Zin om jouw buren gratis tuinadvies op maat te geven? Sluit je dan aan bij de Tuinrangers. Dat is een project dat in zo’n 45 gemeenten in Vlaanderen loopt en waarbij vrijwilligers tuinadvies geven aan buurtbewoners. En dat advies wordt gevolgd, want meer dan 85 procent van de mensen die advies vragen voeren uiteindelijk aanpassingen door.

19 januari