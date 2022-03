Na Taalbubbels ook Rekenbubbels in de zomervakantie in Aalst

Rekenbubbels staat open voor alle leerlingen die worstelen met wiskunde. Voor Rekenbubbels zijn er 100 plaatsen voorzien. Voor Taalbubbels zijn dat er 160 in de zomer en 60 in de paasvakantie. “Taalbubbels en Rekenbubbels gaan door in de vakantie en dus is er zeker ruimte voor leuke activiteiten”, zegt de schepen. “Toch willen en moeten we veel meer zijn dan een vorm van kinderopvang. We zetten in op kwaliteit. Kinderen moeten individueel opgevolgd worden. Het gaat uiteindelijk om een win-win-win-situatie. Winst voor het kind in kwestie. Winst voor de leerkracht. Maar het betekent ook winst voor de hele klas als alle kinderen mee kunnen.”