Na fietsersbrug ook geen voetgangersbrug tussen station en Rechteroever: “Plan sterft stille dood”

27-jarige krijgt 12 jaar cel: negeerde vier keer rijverbod in een maand tijd

Een 27-jarige man is maandag bij verstek veroordeeld in de Aalsterse politierechtbank tot een celstraf van maar liefst 12 jaar. In een maand tijd werd hij vier keer geflitst op de snelweg, twee keer op de E40 in Aalst en tweemaal op de E40 in Erpe-Mere. En die twaalf jaar kreeg hij niet zomaar.