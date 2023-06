Na de vismijn wil Aalst pastorieën van Meldert en Baardegem verkopen: “We kunnen ze niet langer laten verkommeren”

Fonteinen in Aalst: “Ze zijn er wel, maar waarom werken ze niet?”

Er liggen enkele zonnige weken achter ons en hopelijk belooft de zomer in Aalst even mooi te worden. Meteen vragen sommige Aalstenaars zich af: wanneer zullen de fonteinen aangezet worden. Verschillende vernieuwde pleinen kregen het afgelopen decennium een fontein, maar zelden stonden die aan. Komt het er nog van dit jaar? We vroegen het aan de schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).