Na de invoering van de grijze afvalcontainer: “Voor het eerst minder restfractie dan GFT”

In 2021 is in de 15 gemeenten van ILvA 30.471 ton GFT ingezameld tegenover 30.199 ton in 2020, oftewel 86,6 kg per inwoner. Het aandeel van de restfractie daalde. “Terwijl in 2020 nog 34.328 ton werd ingezameld, daalde dit in 2021 naar 28.172 ton. 6.156 ton werd op deze manier vermeden richting verbranding. Gemiddeld daalde het aanbod per inwoner met 19 %”, zegt de afvalintercommunale. “Voor de gemeenten die reeds vanaf april instapten, kon worden verwacht dat de impact het grootst zou zijn in 2021. Toch werd de grootste milieuwinsten geboekt in gemeenten die pas in juni startten: Galmaarden (- 31 %), Ninove (- 26 %) terwijl in deze categorie ook Denderleeuw (- 22 %), Liedekerke (- 21 %) en Affligem (- 20 %) beter scoorden dan een aantal van de vroege (april)starters (Sint-Lievens-Houtem (- 16 %) en Herzele (- 19 %)). Het ILvA-gemiddelde wordt uiteraard wat gemilderd door de laatste starter (Aalst op jaarbasis slechts -11 %).