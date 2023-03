Na 75 jaar in de Molenstraat houdt kachelwinkel Gadeco totale uitverkoop: “Een werk van vier generaties”

KIJK. ‘Mieke de duif’ en Lucie (66) zijn al bijna jaar beste maatjes: “Op een dag legde ze een ei in onze zetel”

Kan een duif verliefd worden op een mens? ‘Zijt ge zot?’, zou Lucie Buyl (66) uit Baardegem geantwoord hebben, mocht je het haar vroeger gevraagd hebben. Midden in een hittegolf verzorgde ze vorig jaar een uitgeputte duif en sindsdien denkt ze er toch een beetje anders over. ‘Mieke de duif’ legt al eens een ei in de zetel, is een tikkeltje verslaafd aan bloemkool én denkt op de koop toe dat Lucie haar partner is. “Hier is een goeie verklaring voor”, zegt Natuurpunt-vogelexpert Rik De Baere.