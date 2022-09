Na 32 jaar nemen Guy (63) en Lucette (59) afscheid van café ‘t Duifken: “Het is mooi geweest”

Café ‘t Duifken in de Zijpstraat in Hofstade bestaat al tachtig jaar, Guy en Lucette tapten hun eerste pinten op 14 augustus 1990. “32 jaar dus. Mijn vrouw was ermee gestart, ik was slager bij Sabena. In 2001 ging Sabena failliet en toen ben ik ook cafébaas geworden”, vertelt Guy.

Talloze verenigingen maakten van ‘t Duifken hun lokaal. “We hebben nog een spaarkas met 130 leden. Daarmee doen we op 15 augustus altijd een uitstap, meestal naar een pretpark. Onze Lottoclub heeft veertig leden. Maandelijks spelen we samen Lotto. Met die mensen organiseerden we een mosselfestijn. Het café en het dorp leefde. Onze kaartclub De Foyerkaarters had dertig leden. De voetbalclub van Hofstade heeft hier haar lokaal en de duivenbond Land van Aalst ook natuurlijk. De duiven worden hier ingekorfd voor ze op hun vlucht vertrekken. Maar ook de Dendervissers, de toneelvereniging en de vereniging van oudstrijders kwamen hier pinten pakken. In de zaal achter het café is er plaats voor 150 zitplaatsen. Ontelbaar veel eetfestijnen zijn daar georganiseerd”, zegt de Guy.