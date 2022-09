Na 163 jaar mannen in de directeursstoel is de job nu voor het eerst voor een vrouw: “Leerlingenaantal academie weer met 11 % gestegen, Utopia is nu al te klein”

AalstVoor het eerst in de 163 jaar geschiedenis van de Academie voor Podiumkunsten in Aalst wordt een vrouw directeur. Peter Thomas (61) neemt eind oktober afscheid en Ruth Verberckmoes (36) neemt de fakkel over. Na 11 mannen in de directeursstoel is de job nu voor het eerst voor een dame. Ruth erft een Academie in volle bloei, met leerlingenaantallen die door het dak gaan. “Utopia is ondertussen te klein, we zullen moeten uitbreiden.”