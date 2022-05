Na 10 jaar poseren Linde en Linde nog eens fier aan hun linde in het Lyceum

Aalst Schepen De Gucht (Open Vld): “Ook in Aalst anonieme zwerfvuil­con­tro­leurs aanstellen”

Schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is er groot voorstander van om in navolging van Gent en Oostende ook in Aalst anonieme zwerfvuilcontroleurs aan te stellen. De Gucht zei dat in een debat van het KRAS-scholierenparlement. Die controleurs kunnen onmiddellijk beboeten als ze een overtreding zien.

3 mei