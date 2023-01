Muwinter in het museum: “Soep koken, weven en een poppentheatervoorstelling over Daens”

Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Erfgoed en Museum: “Muwinter is geen expo, maar een gezinsfestival. We willen aan de hand van activiteiten voor jong en oud erfgoed toegankelijk en beleefbaar maken voor iedereen.”

Vanaf 13 uur in de namiddag was iedereen welkom in ’t Gasthuys voor workshops koken, filosoferen en weven en een poppentheatervoorstelling rond Daens. “Aalsterse stadsgidsen staan klaar om je op sleeptouw te nemen doorheen het museum en het bijzondere verhaal van priester Daens. In de winterbar geniet je van een drankje of een kom soep”, zegt de schepen.