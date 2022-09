Muurschildering van Ilse en Kamiel krijgt kleur: “Ook Cyriel Troch krijgt eerbetoon op de carnavalshallen”

Aalst Geen discussie over toekomst Eiland Chipka op Tereos-commissie? “Doel is enkel om Tereos beter te leren kennen”

Op de Tereos-commissie van komende dinsdag in Aalst zal het niet gaan over de toekomst van het Eiland Chipka of over de vraag of een industriezone in het stadscentrum nog van deze tijd is. “De focus ligt op Tereos zelf”, zo zegt gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA). Tereos zal de werking van het bedrijf voorstellen en zo kunnen de gemeenteraadsleden Tereos beter leren kennen. “Daar zal ik mij tegen verzetten, het moet wel over de toekomst van Chipka gaan”, zegt CD&V’er Filip Van de Winkel.

