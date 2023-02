Muilezel maakt foutje: “Pas maanden later klacht ingediend”

Een vrouw kreeg in de zomer van 2020 een whatsappbericht van haar zoon met de vraag of ze 2.295 euro kon storten naar een vreemd rekeningnummer. “Ze geloofde echt dat dit echt van haar zoon kwam omdat die heel sociaal geëngageerd was en regelmatig stortte naar liefdadigheidsinstellingen”, aldus de verdediging. Uiteindelijk kwam het geld op de rekening van de Aalsterse terecht. “Bovendien deed ze pas maanden later, in november, aangifte van de diefstal van haar bankkaart. Toch merkwaardig, gezien de oplichting maanden eerder plaatsvond”, aldus het parket. Uitspraak op 20 maart.