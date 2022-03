Motorrijder lichtgewond na aanrijding in schoolomgeving

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUE Tim Verstraete en Lindemans Aalst strijden met VHL voor plaats in play-offs: “Vermijden dat we achter de feiten aanlopen”

Na vier opeenvolgende nederlagen won Lindemans Aalst op de slotspeeldag van de reguliere competitie vlot tegen rode lantaarn Borgworm. De Ajuinen eindigden zo op de vierde plaats en moeten in een best of three voorbij Haasrode-Leuven om zich te plaatsen voor de Champions Final 4.

