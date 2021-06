Motard in levensgevaar na botsing met personenwagen die manoeuvre maakt

Vlaamse Ardennen/Denderstreek 5 keer uit in de Vlaamse Ardennen en Dender­streek: van een ontiege­lijk vroege boswande­ling naar een trampoline­pa­ra­dijs of de kermis

11 juni Het is niet al voetbal wat de klok slaat in het weekend van 12 en 13 juni: dankzij de goede coronacijfers mogen we ook weer naar de kermis en kan in Aalst het grootste trampolinepark van de Benelux de deuren openen. Of wordt het zondag een vroege boswandeling? Of een ontspannende shownamiddag in Mater? Of grappig toneel in Ename? Dit zijn onze tips voor een weekend met voor elk wat wils.