Moskee heeft vergunning beet en mag uitbreiden, stad Aalst stapt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen

AalstDe Oost-Vlaamse deputatie heeft een vergunning goedgekeurd die het mogelijk maakt om de Kevser-moskee in de Binnenstraat in Aalst uit te breiden. Die moskee is een ontmoetingsplaats voor de Turkse gelovigen in Aalst, maar is op dit moment te klein behuisd. De stad Aalst is geen fan van de plannen en trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de uitbreiding tegen te houden.