Moskee gaat voor erkenning (en daarbij horende subsidies): “Aalst is een centrumstad, daarin past een erkende moskee”

Aalst Opnieuw ongeval met Tereos-vrachtwa­gen: “Dagelijks rijden er 300 vrachtwa­gens in en uit de fabriek. Het is wachten op het volgende incident”

“En nu is het wachten op het volgende verkeersongeluk met een vrachtwagen van Tereos”, reageert Samen voor een Verkeersveilig Aalst. De organisatie werd opgericht na de dood van de 11-jarige Celio, die in 2019 onder een vrachtwagen van Tereos terechtkwam. Sindsdien is er een tonnagebeperking tijdens de start en einde van elke schooldag. Toch blijft de aanwezigheid van een industriezone in een druk stadscentrum een gevaarlijke zaak, zo bleek ook donderdagmorgen toen een fietsster zwaargewond raakte bij een dodehoekongeval.

27 oktober