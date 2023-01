‘Moorselse Mis’ in kerk van Herdersem: “Traditie van 300 jaar oud”

In Herdersem wordt dezer dagen Sint-Antonius opnieuw vereerd en daar hoort ook een ‘Moorselse mis’ bij. “Wie denkt dat het hier weer over één of andere dialectmis gaat, heeft het mis. Bovendien, waarom zouden die van Herdersem de mis in het Moorsels vieren. Neen, ook geen misverkiezing, al wordt er gewoonlijk wel vlees gekeurd. Niets daarvan”, zegt de parochie. “De zogenaamde ‘Moorselse mis’ is een traditie van meer dan 300 jaar oud. Toen op het einde van de 17de eeuw de pest uitbrak in onze regio gingen de inwoners van Moorsel op bedevaart naar Herdersem om de hulp van Sint-Antonius-abt in te roepen. Daar werd al eeuwenlang de 4de-eeuwse woestijnkluizenaar vereerd als beschermheilige van de veeboeren. Toen op voorspraak van ‘Toontje’ de pest bedwongen bleek, drukten de Moorselaren hun dankbaarheid uit door hun bedevaart jaarlijks te herhalen op de de maandag de gedachtenis van Sint-Antoon. De bijhorende Antoniuskermis en de verkoop van offergaven in natura zijn een bezienswaardigheid.”