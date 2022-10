Moordverdachte van Ilse Uyttersprot definitief doorverwezen naar assisen

AalstWat al een tijdje in de lucht hing, is dinsdag definitief beslist door de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent. Jurgen Demesmaeker, de man die Ilse Uyttersprot in 2020 om het leven bracht, wordt nu definitief doorverwezen naar hof van assisen. Het proces start waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar.

De feiten speelden zich af op 4 augustus 2020 in de Meuleschettestraat in Aalst. In de woonst van Jurgen Demesmaeker werd die dag het levenloze lichaam aangetroffen van Ilse Uyttersprot. Zij lag in bed en werd met meerdere slagen van een hamer op haar hoofd om het leven gebracht. De dader gaf zichzelf nadien aan bij de politie. Vermoedelijk gebeurde het na een hevige ruzie tussen de twee. Uit het verleden van de man blijkt dat hij al vaker veroordeeld was voor geweld tegen vrouwen, en ook had hij al verschillende vrouwen gestalkt.

“Hopen dat proces er snel komt”

De beslissing die nu in Gent werd genomen lag in lijn met de beslissing die in juli van dit jaar werd genomen in de raadkamer in Dendermonde. Ook daar werd toen aangedrongen op een doorverwijzing naar het hof van assisen. Johan Platteau, advocaat van Demesmaeker, bevestigt de beslissing van de KI. “We hebben dat ook nooit betwist om de zaak naar assisen te laten gaan. We hopen nu dat het proces er snel komt, maar meer ga ik er op dit moment niet over zeggen", aldus Platteau. Wat de toestand is van de dader is op dit moment niet bekend.

Anthony Mallego, advocaat van de kinderen van Ilse, verklaarde tijdens de beslissing in Dendermonde al dat alles in de richting van assisen wees. “Geen van de partijen hebben zich toen verzet tegen een beslissing om de zaak voor assisen te pleiten", aldus Mallego. Hij benadrukte toen ook dat het onderzoek zeer grondig is gevoerd en dat hij klaar is om te gaan pleiten in deze zaak.

Antwoorden

Nog volgens Mallego was er geen enkele reden om Ilse Uyttersprot om het leven te brengen. “Zonder al te veel vooruit te willen lopen, is het duidelijk dat er geen motivatie was om Ilse om het leven te brengen. Zij was aan het slapen op het moment van de feiten en er waren geen andere problemen”, zegt Mallego. “We blijven ook een beetje op onze honger zitten wat het motief betreft, omdat hij wisselende verklaringen blijft geven. Op het proces zal hij echter wel antwoorden moéten geven, en we geloven ook dat deze er zullen komen”, klinkt het.

Met de beslissing van de KI in Gent komt er na goed twee jaar een einde aan het hele onderzoek. De zaak zal waarschijnlijk in het voorjaar van volgend jaar gepleit worden, maar een exacte startdatum is nog niet bekend. “Het is heel belangrijk voor de familie dat het einde in zicht komt. We hopen dat we nu snel een datum krijgen”, vult Mallego aan.

Jurgen zelf blijft ook tot aan zijn proces in de gevangenis zitten en zal als gevangene ook voorgeleid worden op zijn proces.

