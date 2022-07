Moordverdachte die voormalig burgemeester Ilse Uyttersprot (53) om het leven bracht, wacht assisenproces

AalstJurgen Demesmaeker, die in de cel zit na de moord op Aalsters oud-burgemeester Ilse Uyttersprot, zal zo goed als zeker voor het hof van assisen moeten verschijnen. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. De zaak gaat nu naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent. Daar zullen ze beslissen wanneer het proces kan starten. “Geen enkele partij verzet zich tegen een doorverwijzing”, zegt advocaat Anthony Mallego, die voor de zonen van Ilse Uyttersprot aanwezig was.

De feiten speelden zich af op 4 augustus 2020 in de Meuleschettestraat in Aalst. In het appartement van Jurgen Demesmaeker werd Ilse Uyttersprot met geweld om het leven gebracht. In haar slaap werd ze het hoofd ingeslagen door haar partner, die na de feiten meteen naar de politie stapte om te vertellen wat hij gedaan had. De man zit sindsdien in de cel, en vandaag werd beslist dat de zaak zal doorverwezen worden en dat er een assisenproces op komst is voor deze feiten. “Het dossier is na twee jaar definitief afgerond en kan nu naar Gent, waar de verdere beslissing zal vallen”, zegt Mallego. “Niemand van de partijen verzet zich tegen een assisenproces.”

Quote Het is duidelijk dat er geen motivatie was om Ilse om het leven te brengen. Zij was aan het slapen op het moment van de feiten en er waren geen andere problemen Anthony Mallego, Advocaat zonen Ilse Uyttersprot

Dat het gaat om een koelbloedige moord is volgens de advocaat van de zonen ook duidelijk. “Zonder al te veel vooruit te willen lopen, is het duidelijk dat er geen motivatie was om Ilse om het leven te brengen. Zij was aan het slapen op het moment van de feiten en er waren geen andere problemen”, zegt Mallego. “We blijven ook een beetje op onze honger zitten wat het motief betreft, omdat hij wisselende verklaringen blijft geven. Op het proces zal hij echter wel antwoorden moéten geven, en we geloven ook dat deze er zullen komen", klinkt het.

Mallego laat ook nog weten dat het onderzoek zeer grondig is gevoerd. Ook het verleden van de man werd grondig uitgespit, en het feit dat hij al verschillende veroordelingen had voor geweld tegen vrouwen. De kans is groot dat ook zij op het assisenproces aan bod zullen komen.

Brecht Horsten, die vandaag de belangen van Demesmaeker verdedigde in naam van Johan Platteau, wilde niet veel kwijt over de zaak. “De vraag voor doorverwijzing is gesteld, maar wij wachten nu verder af om te reageren", zegt Horsten. “Enkele elementen in deze zaak zijn nog niet aangehaald en moeten nog aan bod komen. Wij wachten nu in spanning af wat de beslissing zal zijn, maar wij gedragen ons waardig in het proces", klinkt het. Ook zij dringen aan op een grondige behandeling van het verdere dossier.

