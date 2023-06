Moord op Ilse Uyttersprot: Jurgen Demesmaeker gaat niet in beroep tegen dertig jaar cel

Lees meer over de moord op Ilse Uyttersprot in ons dossier .

De feiten vonden plaats op 4 augustus 2020 in het appartement van Demesmaeker in de Meuleschettestraat in Aalst. Rond 8.30 uur meldde de man, die toen al een drietal maanden een relatie had met Uyttersprot, zich bij de lokale politie. Hij zei dat hij zijn vriendin het hoofd had ingeslagen met een hamer en gaf zijn sleutels aan de politie, die in zijn appartement het levenloze lichaam van de politica vond. Uit de autopsie bleek dat ze stierf aan een zwaar hersentrauma veroorzaakt door een zestal slagen.