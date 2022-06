Molenkouter-rommelmarkt is terug van weggeweest

“Op 19 juni 2022 is het weer zover. Na 2 jaar te hebben stilgelegen, is onze succesvolle rommelmarkt en garageverkoop terug, ondertussen al voor de zevende keer. Steeds is er weer een massale opkomst, zowel qua standhouders als bezoekers. En naar jaarlijkse gewoonte is ook de zon - hopelijk - weer van de partij. Door de dag heen vind je hier voldoende fris, bier en bubbels. Slenterend in de hand of op ons gezellig terras. Om de honger te stillen, voorzien wij niet alleen heerlijke hotdogs, maar ook ijsjes om de hoge temperaturen te verzachten. Nieuw dit jaar is onze mobiele drankenkar, zodat iedere standhouder de mogelijkheid heeft om te iets fris aan te kopen. Want met de zomerse temperaturen komen we graag rond met een ijsje en drank”, zeggen de organisatoren Audrey en Kim. Inschrijven kan helaas niet meer. Audrey en Kim, de organisatoren, kunnen met trots zeggen dat alle plaatsjes zijn ingenomen en wensen elke deelnemer een goede verkoop.