Mobiele fruitpers komt naar Herdersem

Erembodegem Kyra gaat weer naar school

Voor de ene had de vakantie wat langer mogen duren, voor de andere kan het niet snel genoeg weer beginnen. “Kyra D’hoker werd vorige week zeven en staat alvast te popelen om haar nieuwe juf of meester van het tweede leerjaar te ontmoeten”, vertelt Vicky Bellon aan onze redactie. Bij basisschool De Luchtballon in Erembodegem haalden ze alles uit de kast op deze eerste schooldag. “Het speciale ontvangstcomité had zelfs voor een mime-jongleur en aangepaste muziek gezorgd met een draaiorgel”, besluit Vicky.

1 september