Minister Diependaele op bezoek bij bakkerij Verleysen en Huurland: “Personeelstekort is de grootste bezorgdheid bij beide bedrijven”

“De reden dat we bakkerij Verleysen en Huurland bezoeken is vooral om te luisteren naar de uitdagingen waar onze kmo’s mee te maken hebben. 2022 was geen eenvoudig jaar voor onze ondernemers: de problemen met de aanvoerketen, de inflatie, de energiecrisis. Ik houd dan ook de vinger aan de pols bij onze Vlaamse ondernemers om te weten wat er leeft en waar de overheid mogelijk kan helpen”, benadrukt Diependaele.

Hoewel ze in een verschillende sectoren actief zijn, is de grootste bezorgdheid bij beide bedrijven het personeelstekort. Vacatures blijven te lang openstaan of ze vinden gewoon geen nieuwe medewerkers. Bakkerij Verleysen maakt zich ook zorgen over de stijgende grondstoffenprijzen die op korte tijd maal twee, drie en zelfs vier gaan. Hun pure ambacht om alles nog zelf te maken, legt extra druk op de bakker.

Huurland werd onlangs door UNIZO Oost-Vlaanderen bekroond als kmo van het jaar. Het bedrijf biedt verhuuroplossingen aan wie bouwt of renoveert. Ook daar is te horen dat de uitdagingen niet gering zijn: de concurrentie op de wereldmarkt en dan vooral van Chinese bedrijven, die veel componenten van machines maken, is een grote uitdaging. Toch rijst de vraag of deze machines wel even kwaliteitsvol zijn. Chinese bedrijven hebben een minder uitgebreid servicecenter, maar ze slagen er wel in om op 5 à 6 jaar tijd een volledig bedrijf met machinepark uit te bouwen.

“Kmo’s vormen de ruggengraat van onze Vlaamse economie en zijn een belangrijke welvaartsmotor. Vanuit UNIZO vinden we het dan ook belangrijk dat politici en ondernemers mekaar beter leren kennen om een beleid op maat van de Vlaamse kmo’s te ontwikkelen en hen zo alle groeikansen te bieden”, zegt gedelegeerd bestuurder van UNIZO Oost-Vlaanderen Jos Vermeiren. “Het waren zeer constructieve gesprekken over de uitdagingen, maar ook over de voldoening van het ondernemen. We blijven er alles aan doen om onze ondernemers maximaal te laten ondernemen om zo de welvaart van Vlaanderen te garanderen”, besluit minister Diependaele.

Volledig scherm Minister Diependaele bij Huurland. © Kabinet Diependaele

