Milow met ‘Unplugged Tour’ in CC De Werf: “Intieme, akoestische liedjes”

“Vijftien jaar na het uitbrengen van zijn debuutalbum ‘The Bigger Picture’ grijpt Milow terug naar zijn muzikale roots met een intieme, akoestische tour. Met ‘Lean Into Me’, zijn laatste album, was hij al teruggekeerd naar de singersongwritersound van zijn beginperiode. Hij vertelt er een uitermate persoonlijk verhaal mee. Songs als ‘Lay Your Worry Down’, ‘Laura’s Song’ of ‘Michael Jordan’ - over zijn jeugdheld en de complexe relatie met zijn vader - horen bij de allerbeste uit zijn carrière. De plaat brengt de luisteraars dichter bij Milow dan ooit tevoren”, zegt CC De Werf.

“Nog altijd verovert Milow de harten met zijn warme stem en gouden gevoel voor melodie en harmonie. Het is dat de eretitel ‘the hardest working man in showbusiness’ voor eeuwig toegekend is aan James Brown, want hij had net zo goed voor Milow kunnen zijn. Sinds zijn doorbraak in 2007 is de singersongwriter uitgegroeid tot een vaste waarde in Europa. Milow won maar liefst 12 MIA’s, waaronder die van ‘Beste liveact’ en ‘Beste soloartiest’. In De Werf speelt hij bekende en minder bekende parels en ook een aantal gloednieuwe songs uit het nog te verschijnen zevende album.”