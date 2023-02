Mike (52) en Hilde (50) krijgen drie jaar vliegverbod van TUI: “Ons hondje Pippa wou eventjes uit de hondentas, maar dat mocht niet”

Aalst Rookontwik­ke­ling in ondergrond­se parking van OLV-ziekenhuis

Op de Moorselbaan in de ondergrondse parking aan het ziekenhuis is donderdagnamiddag een brand ontstaan. Deze zorgde voor heel wat rookontwikkeling waardoor de brandweer ter plaatse moest komen. De situatie was snel in orde, maar de rook bleef wel nog een hele tijd in de parking hangen.

17:42